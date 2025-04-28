Выявлены повышающие эффективность повторной вакцинации иммунные клетки

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как организм мышей реагировал на инъекции похожих на вакцины препаратов, которые состояли из фрагментов чужеродных белков. В рамках этих опытов ученые отслеживали то, как разные компоненты иммунитета реагировали на появление прививки в организме, и как на их поведение влияло то, вводили ли ученые вакцину в одну и ту же точку или в разные части тела грызунов.