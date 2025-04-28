Глава Минтранса рассказал, что любит водить автомобиль

«Если честно, я очень люблю водить машину. Сам это делаю с удовольствием. Правда, время мне не позволяет это делать каждый день, но в выходные я с удовольствием провожу время за рулем», — ответил министр на вопрос, какой бы транспорт он выбрал для путешествия по России.