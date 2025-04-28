Глава Минтранса рассказал, что любит водить автомобиль

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт любит водить автомобиль и выбрал бы его для путешествия по России, а для поездки на дальние расстояния — самолет.
«Если честно, я очень люблю водить машину. Сам это делаю с удовольствием. Правда, время мне не позволяет это делать каждый день, но в выходные я с удовольствием провожу время за рулем», — ответил министр на вопрос, какой бы транспорт он выбрал для путешествия по России.
Он выступал в понедельник на федеральном просветительском марафоне общества «Знание», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам Старовойта, в настоящее время по России можно комфортно путешествовать на автомобиле.
«У нас построены, отремонтированы федеральные автомобильные дороги, региональные дороги, новые трассы, Москва-Санкт-Петербург, М11. Сегодня за шесть часов можно “долететь” от Москвы до Казани на автомобиле, причем не нарушая правил дорожного движения. И это говорит о том, что автомобильный туризм будет развиваться», — сказал министр.
«Но, если бы я принимал решение о путешествии на дальние расстояния, конечно, я бы использовал авиационный транспорт, потому что это быстро, удобно и значительно сокращает время», — продолжил Старовойт.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.