Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Беспилотное движение воздушного и наземного транспорта станет обыденным для России в перспективе ближайших пяти лет, ПДД и законодательство для этого меняются уже сейчас, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Уже сейчас меняются правила дорожного движения, меняется законодательство, и я абсолютно убежден, очень быстро пролетит время, я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение уже для нас станет обыденным. Сегодня настолько у нас развиты технологии, причем беспилотного движения не только в воздухе, но и на земле», — сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества «Знание», приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Он уточнил, что в Санкт-Петербурге и Москве используются беспилотные трамваи, РЖД использует беспилотные локомотивы, беспилотные «Ласточки», на водном транспорте часть судов из Усть-Луги в Калининград идут в беспилотном режиме.
Также в начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 «Нева» с 2023 года, а также планируется запуск таких грузовиков на М-12 «Восток» в 2026 году.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.