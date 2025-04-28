Старовойт рассказал, когда беспилотное движение станет обыденным

«Уже сейчас меняются правила дорожного движения, меняется законодательство, и я абсолютно убежден, очень быстро пролетит время, я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение уже для нас станет обыденным. Сегодня настолько у нас развиты технологии, причем беспилотного движения не только в воздухе, но и на земле», — сказал Старовойт, выступая на федеральном просветительском марафоне общества «Знание», приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.