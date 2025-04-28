Толстой призвал сохранить память о погибших в ВОВ ради будущего

ВОЛГОГРАД, 28 апр — РИА Новости. Прошлое России не должно быть фальсифицировано, россияне обязаны сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной войны ради будущего, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Толстой принимает участие в Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», который проходит в Волгограде. В ходе форума парламентарии и эксперты обсудят сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи.
«Невозможно понимать страну, невозможно понимать народ, невозможно принимать решения о своем будущем, не опираясь на свое прошлое. И очень важно, чтобы это прошлое не было изменено, фальсифицировано, чтобы оно сохранялось таким, как оно было. Вот эту память о тех, кто погиб, о тех, кто не может защитить свою память сегодня, мы обязаны сохранить. Мне кажется, в этом цель этого форума», — сообщил Толстой.