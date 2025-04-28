Толстой призвал сохранить память о погибших в ВОВ ради будущего

«Невозможно понимать страну, невозможно понимать народ, невозможно принимать решения о своем будущем, не опираясь на свое прошлое. И очень важно, чтобы это прошлое не было изменено, фальсифицировано, чтобы оно сохранялось таким, как оно было. Вот эту память о тех, кто погиб, о тех, кто не может защитить свою память сегодня, мы обязаны сохранить. Мне кажется, в этом цель этого форума», — сообщил Толстой.