Во Флориде прошел XIII ежегодный собачий серф-фестиваль

В соревнованиях приняли участие 23 собаки. Около пяти тысяч зрителей наблюдали за происходящим. Об этом пишет UPI. Чиви Сэмми — помесь чихуахуа и таксы — успешно защитил свой титул 2024 года, снова заняв первое место.