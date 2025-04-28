Во Флориде прошел XIII ежегодный собачий серф-фестиваль

В соревнованиях приняли участие 23 собаки. Около пяти тысяч зрителей наблюдали за происходящим. Об этом пишет UPI. Чиви Сэмми — помесь чихуахуа и таксы — успешно защитил свой титул 2024 года, снова заняв первое место.
Мероприятие организовало Общество защиты животных Бреварда. «Собаки действительно хотят заниматься серфингом, как и люди. Это еще один способ показать общественности, что животные — часть нашей семьи», — сказала представительница организации Тереза Клифтон.
Фестиваль также включал конкурс собачьих бикини и соревнование на лучший пасхальный костюм.
Ранее в Нью-Йорке прошел XXXIV Парад собак в костюмах.