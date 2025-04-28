В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества

«Я в городе Памплона, север Испании. Он сейчас отключен весь, кроме Бильбао (это уже Страна Басков). Паники среди населения нет, испанцы не очень бурно реагируют на подобные проблемы. Этот инцидент затронул аэропорт Мадрида, он уже приостановил работу, города с метро, железные дороги, так что скорее всего исправлять будут именно эти участки. Также не работают светофоры, это влияет на аварийные ситуации, поэтому водителей просят быть максимально внимательными. Магазины и кафе работают, продавая товар за наличные денежные средства, так как банки также недоступны для работы. Некоторые города, Бильбао, к примеру, уже восстанавливают подключение, думаю, фокус будет изначально на миллионниках. Массовый сбой также наблюдается во Франции, Португалии и Бельгии, не знаю с чем это может быть связано, детали и дедлайны исправления пока не уточняются», — сказала она.