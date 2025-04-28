Эксперт назвал главную целевую аудиторию дропперов

Так, мошенники размещают объявления в соцсетях, предлагая подросткам легкий заработок: оформить банковскую карту и передать ее для управления, обналичить перевод и передать деньги курьеру или наоборот — получить наличные, внести на свой счет и затем перевести их дальше. Подросток, рассчитывая на легкий заработок, может согласиться на такое предложение, даже не понимая, что он сам становится участником серьезного преступления, добавляет эксперт.