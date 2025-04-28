В Петербурге 80-летие Победы отметят салютом

«Как всегда, наша традиция 8 мая — торжественная церемония возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище, 9 мая — парад, (на который — ред.) мы пригласили всех ветеранов и блокадников, которые приезжают (на празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге из других регионов — ред.)… И, как всегда, конечно, салют — как же без салюта обойтись», — рассказал Беглов.