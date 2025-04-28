В Петербурге 80-летие Победы отметят салютом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге завершится салютом, сообщил губернатор Александр Беглов президенту России Владимиру Путину.
Путин в понедельник провел встречу с Бегловым, который доложил главе государства о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также рассказал о реализации крупнейших инфраструктурных проектов.
«Как всегда, наша традиция 8 мая — торжественная церемония возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище, 9 мая — парад, (на который — ред.) мы пригласили всех ветеранов и блокадников, которые приезжают (на празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге из других регионов — ред.)… И, как всегда, конечно, салют — как же без салюта обойтись», — рассказал Беглов.
Он добавил, что к 30 апреля все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и другие установленные категории граждан получат выплаты в честь Дня Победы из городского бюджета. Также к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне более 47 тысяч ветеранов в Санкт-Петербурге награждены юбилейной медалью, отметил Беглов.
Губернатор Петербурга от имени жителей поблагодарил главу государства за поддержку города во всех начинаниях и проектах. Также он передал Путину слова благодарности от ветеранов Великой Отечественной войны за присвоение статуса Дня воинской славы России дню окончания Ленинградской битвы (9 августа 1944 года).
«Сегодня 9 августа, день окончания Ленинградской битвы, официально признан Днем воинской славы России. Огромное вам спасибо», — сказал Беглов.