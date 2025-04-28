В Донецке прошел молодежный марафон «Знание. Первые»

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Федеральный просветительский молодежный марафон «Знание. Первые» прошел в Донецке в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
«Если учитывать, что молодые люди более пяти лет находились на дистанционном обучении, в школе, в университете, это хороший повод возродить донецкое студенчество в такой знаменательный, важный для всех нас год», — сказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.
По его словам, среди молодежи Донецка подобные мероприятия востребованы, а традиция принимать гостей в столице региона должна сохраниться.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» — площадка для диалога молодёжи с выдающимися людьми из разных сфер, которые готовы делиться опытом и ответить на интересующие молодое поколение вопросы.
В 2025 году событие посвящено 80-летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, актёр театра и кино Илья Глинников, комик Стас Старовойтов и другие.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона «Знание. Первые».