В Донецке прошел молодежный марафон «Знание. Первые»

«Если учитывать, что молодые люди более пяти лет находились на дистанционном обучении, в школе, в университете, это хороший повод возродить донецкое студенчество в такой знаменательный, важный для всех нас год», — сказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.