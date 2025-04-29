Кроссворд на 29 апреля 2025

29 апреля отмечаем Международный день танца — праздник движения, искусства и самовыражения. Танец сопровождает человечество на протяжении тысячелетий, вдохновляя и объединяя людей всех возрастов и национальностей. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить свои знания о разных танцевальных стилях.