Ответы на кроссворд от 29 апреля 2025: интересные факты про Международный день танца

1. Бенуа

Фестиваль «Бенуа де ла Данс», основанный в 1991 году, носит имя художника Александра Бенуа. Статуэтку для лауреатов создал Игорь Устинов, внучатый племянник художника. Фестиваль получил поддержку ЮНЕСКО в 1992 году и с тех пор стал значимым событием в мире балета. Жюри, возглавляемое Юрием Григоровичем, состоит из выдающихся танцовщиков, хореографов и деятелей балета. Премии присуждаются в категориях «лучшая балерина», «лучший танцовщик» и «лучший хореограф», а также вручается приз «За жизнь в искусстве». Важной частью фестиваля является поддержка ветеранов балета. С 1996 года фестиваль входит в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», подтверждая свой международный статус.