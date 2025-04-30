Ответы на кроссворд от 29 апреля 2025: интересные факты про Международный день танца

По горизонтали:
1. Бенуа
Фестиваль «Бенуа де ла Данс», основанный в 1991 году, носит имя художника Александра Бенуа. Статуэтку для лауреатов создал Игорь Устинов, внучатый племянник художника. Фестиваль получил поддержку ЮНЕСКО в 1992 году и с тех пор стал значимым событием в мире балета. Жюри, возглавляемое Юрием Григоровичем, состоит из выдающихся танцовщиков, хореографов и деятелей балета. Премии присуждаются в категориях «лучшая балерина», «лучший танцовщик» и «лучший хореограф», а также вручается приз «За жизнь в искусстве». Важной частью фестиваля является поддержка ветеранов балета. С 1996 года фестиваль входит в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», подтверждая свой международный статус.
2, Вальс
Вальс берет ;начало в народных танцах Центральной и Западной Европы, таких как лендлер. Круговое движение лендлера в 1770-х годах дало название вальсу. Первоначально вальс осуждали за аморальность, но благодаря социальным реформам в Австрии танец был принят. В начале XIX века вальс стал самым популярным танцем в Европе. В музыке вальс представлен лиричными миниатюрами Шуберта, Шумана и Брамса, романтическими поэмами Шопена и Листа, а также симфоническими образами Чайковского и Прокофьева. В XX веке вальс часто использовался для создания ироничной или гротескной атмосферы прошлого в музыке Стравинского, Берга и Шостаковича.
3. Терпсихора
Терпсихора — муза танца и хорового пения в древнегреческой мифологии, дочь Зевса и богини памяти Мнемосины. В искусстве ее изображали в виде молодой, улыбающейся женщины, часто сидящей с лирой в руках. В некоторых изображениях она представлена в танцевальной позе. Считается, что она является матерью мифических сирен.
4. Шива
Шива — один из главных богов индуизма, известный как первый йогин и покровитель йоги, медитации и искусств. В индийской культуре Шива (Натараджа) является воплощением космического танца, символизирующего созидание и разрушение. «Натьяшастра» — священный текст, раскрывающий секреты индийского танцевального искусства, описывающий его формы и движения (карана), как способ достижения духовного просветления.
5. Танго
Танго — парный танец свободной композиции, возникший в 1880-х годах в Ла-Плата, на границе Уругвая и Аргентины, как сплав европейских, африканских и южноамериканских культур. Изначально был популярен в бедных портовых районах Аргентины, но в начале XX века танец распространился по всему миру. В 2009 году танго признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Международный день танго отмечается 11 декабря.
По вертикали:
1. Балет
Балет — вид сценического искусства, где музыкально-хореографические образы воплощают содержание спектакля. Основой может быть сюжет, либретто, или развитие музыки в «бессюжетном» балете. В балете используются классический и характерный танец, а также пантомима для передачи чувств и сюжета. Балет стал самостоятельным видом искусства во второй половине XVIII века благодаря реформам французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра. В России первый балетный спектакль состоялся в 1673 году. В XIX веке Шарль-Луи Дидло способствовал формированию национального своеобразия русского балета.
2. Па
Изначально па в хореографии означало базовый танцевальный шаг. Со временем значение расширилось: от отдельного ритмического движения до законченной танцевальной фразы и даже целой хореографической композиции. В балете термин используется для обозначения количества танцоров в номере или его типа.
3. Новерр
Жан-Жорж Новерр — французский балетный танцор и хореограф, считается основоположником современного балета благодаря своим реформам. Ключевая идея Новерра — создание независимого балетного спектакля, основанного на драматическом развитии, а не просто танцевального фрагмента в опере. Он разработал принципы героического балета и балета-трагедии. Свои теоретические взгляды изложил в работе «Письма о танце и балетах». В знак уважения к его вкладу, 29 апреля, день рождения Новерра, с 1982 года отмечается как Международный день танца по решению ЮНЕСКО.
4. Свинг
Свинг — группа танцев под джазовую музыку, расцвет которых пришелся на 1920 — 1940-е годы, которые впоследствии стали называть «эпоха свинга». Для музыки свинга характерен укороченный ритм. Родиной свинга считается Нью-Йорк, особенно Гарлем с его легендарным клубом Savoy. Переселение афроамериканцев с юга на север из-за расовой сегрегации способствовало формированию множества городских стилей свинга.
5. Румба
Румба — кубинский парный танец африканского происхождения, появившийся в Гаване в XIX веке. Название, вероятно, связано с кубинскими танцевальными группами «rumboso orquestra». Румба возникла из религиозных ритуалов и со временем вобрала в себе элементы джаза. Сегодня существуют различные варианты румбы, включая бальный и аутентичный кубинский. Румба получила отражение в музыке XX века, в частности, в произведениях Дариуса Мийо. Эротический характер и драматизм музыки создают уникальный эффект, закрепивший за румбой репутацию «танца любви».
6. Самба
Самба — танец, который является символом национальной идентичности Бразилии. Получила широкую известность благодаря бразильским карнавалам, появившимся в 1920 — 1930-х годах. В настоящее время карнавалы, особенно в Рио-де-Жанейро, представляют собой соревнования школ самбы за звание лучшей. Одна из разновидностей самбы входит в обязательную программу латиноамериканских бальных танцев.
Интересные факты о танцах:
- Танец дракона — китайский традиционный танец, который является неотъемлемой частью празднования Китайского Нового года. Дракон в Китае символизирует силу, достоинство, мудрость и приносит удачу. Танец исполняется командой до 50 человек, которые при помощи шестов создают волнообразные движения дракона, демонстрируя слаженность и мастерство. Традиционно драконы делали из дерева и ткани, теперь используют более легкие материалы. Считается, что чем длиннее дракон, тем больше удачи он принесет в новом году.
- Айседора Дункан — американская танцовщица-новатор, известная как основоположница свободного танца. Ее танцевальная система была вдохновлена античным искусством, идеями Уитмена, Вагнера и Ницше, особенно принципом самовыражения свободной личности. Дункан импровизировала под музыку классических композиторов, танцуя босиком в легких хитонах. Ее движения напоминали древнегреческие фрески и вазопись. Использовала систему Дельсарта для создания стиля с элементами хореографического импрессионизма. В 1922 — 1924 годах была женой Сергея Есенина. Ее искусство оказало значительное влияние на русский балет.
- Канкан — энергичный и эротический французский танец, появившийся в Париже в 1820 — 1830-е годы. Он берет свое начало из таких танцев, как кадриль и галоп. Несмотря на первоначальную критику за непристойность, канкан был разрешен и быстро завоевал популярность, став приносить доход в городской бюджет. В XIX веке канкан танцевали мужчины и женщины, позже — только женщины. Трюки с юбками и демонстрация нижнего белья стали визитной карточкой танца к концу XIX века. Художник Анри Тулуз-Лотрек увековечил танцовщиц канкана, таких как Ла Гулю и Жанна Авриль, в своих картинах. В XX веке элементы канкана проникли в жанры варьете и мюзик-холла. Французский хореограф Пьер Сандрини в 1920-е годы создал эталонный «френч канкан» в «Мулен Руж».
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