МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025, сообщили в Рособрнадзоре.
«Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2025 года по 15 учебным предметам. Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что публикация вариантов тестирования даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к Единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов.