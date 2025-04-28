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ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025 по 15 предметам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025, сообщили в Рособрнадзоре.

«Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2025 года по 15 учебным предметам. Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что публикация вариантов тестирования даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к Единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов.