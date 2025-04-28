В Сбере рассказали о психологической подготовке к продолжительному марафону

Мозг — главная «мышца» бегуна, которая потребляет до 20% энергии всего организма. На протяжении долгой монотонной нагрузки именно мозг решает, продолжать ли усилия или остановиться. Когда кажется, что тело больше не может, на самом деле мы использовали лишь 40−60% своих физических возможностей — остальная часть ресурса остается «замороженной» для безопасности организма. Одно из исследований Университета Кейптауна также это подтверждает — мозг регулирует выносливость, создавая ощущение усталости задолго до того, как тело действительно истощается. Это означает, что марафон — не только проверка физической формы, но и умение договариваться с собственным мозгом.