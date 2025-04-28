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Путин продлил для мигрантов срок легализации в России

Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в России нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. Указ президента появился на портале публикации правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее о том, что иностранцам, незаконно находящимся в России, продлят срок, в который они смогут урегулировать свой статус в стране, сообщал МИД Киргизии после встречи посла Киргизии в России Кубанычбека Боконтаева с начальником Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.

Предыдущий указ предписывал мигрантам урегулировать свой правовой статус до 30 апреля, его Путин подписал в декабре 2024 года. Документ стал следствием ужесточения миграционной политики России, которое началось весной прошлого года.

С 5 февраля в России действует особый режим высылки иностранцев, которые нелегально находятся на территории страны. Теперь решения о выдворении могут принимать начальники и заместители территориальных и транспортных подразделений полиции, руководители миграционных служб МВД.

До момента депортации или добровольного выезда иностранцы, пребывающие в России без необходимых документов, вносятся в «реестр контролируемых лиц». Для попавших в реестр предусмотрены ограничения отдельных прав и свобод: например, запрет заключать или расторгать браки, регистрировать транспорт и управлять им.

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