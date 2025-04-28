Путин продлил для мигрантов срок легализации в России

Ранее о том, что иностранцам, незаконно находящимся в России, продлят срок, в который они смогут урегулировать свой статус в стране, сообщал МИД Киргизии после встречи посла Киргизии в России Кубанычбека Боконтаева с начальником Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.