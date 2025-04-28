Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принималось, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не воюет против людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
«Президент принимал его для всех людей, и для граждан Украины, с тем, чтобы еще раз подтвердить, что мы не воюем против людей», — сказал Володин/
Он отметил, что у многих граждан Украины есть погибшие в годы Великой Отечественной войны деды и прадеды, поэтому решение президента РФ абсолютно правильное.
«Но так же, как и вы, мы сомневаемся в том, исполнит ли это решение режим (Владимира) Зеленского. Если он совсем уже выродком стал, конечно, не исполнит его. Если что-то в нем осталось, ведь все-таки у него дед воевал, и семья через войну прошла, тогда, возможно, это его как-то заставит остановиться», — добавил Володин.