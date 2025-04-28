Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы

«Но так же, как и вы, мы сомневаемся в том, исполнит ли это решение режим (Владимира) Зеленского. Если он совсем уже выродком стал, конечно, не исполнит его. Если что-то в нем осталось, ведь все-таки у него дед воевал, и семья через войну прошла, тогда, возможно, это его как-то заставит остановиться», — добавил Володин.