Матвиенко раскритиковала неконкурентные зарплаты молодых учителей

«Коренного перелома в кадровом обеспечении здравоохранения и образования не происходит. Мы часто слышим от Минпросвещения, что растет конкурс в педвузы, но никогда не слышала, чтобы Минпросвещения рассказало нам, сколько выпускников вузов пришло в школу, сколько ушли из нее, не проработав и года. А цифры есть, они разные, но практически все печальные», — сказала Матвиенко.