Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, запрещающий авторизацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Согласно закону, на российских сайтах, где нужна авторизация, предполагается только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.