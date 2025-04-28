Смоленск стал главным городом патриотического туризма в России

Смоленск — это город-щит и основной западный форпост нашей страны. C каждым годом все больше туристов открывают для себя героическую историю региона. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается, развитие туристической инфраструктуры с целью соответствия требованиям путешественников из России и других стран, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.