Смоленск стал главным городом патриотического туризма в России

На II Всероссийской премии «Туристические города» город-герой одержал победу в номинации «Город патриотического туризма».
Также в рамках Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства», итоги которой подвели в Воронеже, Смоленская область вошла в тройку лидеров в номинации «Регион культурно-познавательного туризма».
Смоленск — это город-щит и основной западный форпост нашей страны. C каждым годом все больше туристов открывают для себя героическую историю региона. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается, развитие туристической инфраструктуры с целью соответствия требованиям путешественников из России и других стран, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Достижения в области туризма— результат совместной работы Правительства области, городских властей, предпринимателей и всех, кто делает Смоленск более привлекательным и интересным для гостей, — подчеркнул в заключение глава региона.