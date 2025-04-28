Во Франции рассказали, что произошло в резиденции Макрона после инцидента с Трампом в Ватикане

Эксперт отметила, что Трамп протягивает руки к обоим и подтягивает их к себе. Он говорит Макрону: «Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь». Зеленский в ответ лишь кивал, поддакивая Трампу.