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Во Франции рассказали, что произошло в резиденции Макрона после инцидента с Трампом в Ватикане

Политик Филиппо: В Елисейском дворце царит паника после унижения Макрона Трампом.

Источник: Комсомольская правда

В Елисейском дворце запаниковали из-за произошедшего в Ватикане инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, “что его здесь не должно быть”!» — написал политик. Конец игры, констатировал Филиппо.

Как писал сайт KP.RU, профессиональный специалист по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала газете The Sun о предупреждении главы Белого дома французскому президенту перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане.

Эксперт отметила, что Трамп протягивает руки к обоим и подтягивает их к себе. Он говорит Макрону: «Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь». Зеленский в ответ лишь кивал, поддакивая Трампу.