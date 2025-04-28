В Елисейском дворце запаниковали из-за произошедшего в Ватикане инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
«В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, “что его здесь не должно быть”!» — написал политик. Конец игры, констатировал Филиппо.
Как писал сайт KP.RU, профессиональный специалист по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала газете The Sun о предупреждении главы Белого дома французскому президенту перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане.
Эксперт отметила, что Трамп протягивает руки к обоим и подтягивает их к себе. Он говорит Макрону: «Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь». Зеленский в ответ лишь кивал, поддакивая Трампу.