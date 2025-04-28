Венесуэла обвинила США в похищении двухлетнего ребенка

Напомним, в феврале 2025 года США также оказались в эпицентре скандала. Однако тогда поводом стали некие «трехсотлетние граждане», которым выплачивались пособия из государственного бюджета. Несостыковку тогда выявил глава нового Департамента эффективности госуправления Илон Маск. Он же подчеркнул, что данная схема может оказаться крупнейшим мошенничеством в истории.