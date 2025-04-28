Венесуэла обвинила США в похищении двухлетнего ребенка

Власти Венесуэлы выступили с серьезными обвинениями в сторону США. Правительство республики заявило, что американская сторона похитила ее двухлетнюю гражданку Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь. Соответствующее заявление опубликовал глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
Как отмечается в сообщении, Каракас намерен задействовать все возможные механизмы для возвращения девочки. В том числе, юридические, политические и дипломатические. Поскольку США, считают власти Венесуэлы, незаконно забрали ребенка из семьи.
«Венесуэла заявляет всему миру о похищении американскими властями венесуэльской девочки Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь, которая была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу», — сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что отец двухлетней девочки был отправлен в некий «концлагерь» в Сальвадоре. Причем без какого-либо «суда и следствия». И это, уверены власти Венесуэлы, напоминает поезда смерти во времена Второй мировой войны.
Напомним, в феврале 2025 года США также оказались в эпицентре скандала. Однако тогда поводом стали некие «трехсотлетние граждане», которым выплачивались пособия из государственного бюджета. Несостыковку тогда выявил глава нового Департамента эффективности госуправления Илон Маск. Он же подчеркнул, что данная схема может оказаться крупнейшим мошенничеством в истории.