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В Москве внезапно зазвучали сирены

В ряде районов Москвы зазвучали сирены систем оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей столицы. О включении звуковых сигналов тревоги сообщают пользователи социальных сетей и местные жители из разных частей города.

Сирену услышали жители нескольких районов Москвы.

В ряде районов Москвы зазвучали сирены систем оповещения, что вызвало обеспокоенность среди жителей столицы. О включении звуковых сигналов тревоги сообщают пользователи социальных сетей и местные жители из разных частей города.

«Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было», — пишут «Осторожно, Москва» в своем telegram-канале. По их словам, аналогичные сигналы были слышны в Чертаново, Измайлово, Печатниках, районе Сокол и других районах. Горожане отмечают, что сирены звучали не менее 10 минут подряд.