В Москве внезапно зазвучали сирены

«Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было», — пишут «Осторожно, Москва» в своем telegram-канале. По их словам, аналогичные сигналы были слышны в Чертаново, Измайлово, Печатниках, районе Сокол и других районах. Горожане отмечают, что сирены звучали не менее 10 минут подряд.