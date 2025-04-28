Пятерым полицейским Подольска предъявили обвинение в получении взятки

Пятерым сотрудникам полиции в Подольске предъявили обвинение по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал СК по Московской области.
Фигуранты дела в зависимости от роли обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Расследование продолжается.
По версии следствия, в апреле этого года обвиняемые получили от местного жителя 15 миллионов рублей за непривлечение других фигурантов к уголовного делу и невыявление новых эпизодов.
Дело, о котором идет речь, находилось в производстве у подольского СУ УМВД.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области начальник УМВД по миграции арестован за взятки.