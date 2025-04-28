Монахи Горнальского монастыря назвали молитву для спасения от ВСУ

Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря игумен Питирим рассказал aif.ru, что священники святой обители каждодневно возносили сугубую молитву об освобождении Курской области.
«Во время богослужений каждодневно мы возносили сугубую молитву об освобождении нашей родной земли. Сейчас, слава Богу, Курская область освобождена, и мы продолжаем молиться, чтобы как можно скорее наступил мир», — сказал отец Питирим.
Сугубая молитва (также сугубое прошение) — особая молитва к Богу во время Божественной литургии. Слово «сугубая» означает «удвоенная», «усиленная». К такой молитве верующие прибегают в конкретных жизненных ситуациях.
Как сообщалось, отец Питирим назвал чудом спасение священнослужителей и монахов Горнальского монастыря после вторжения в курское приграничье ВСУ.
Напомним, 22 апреля стало известно, что военнослужащие ВС РФ освободили Горнальский монастырь. Российские бойцы отметили, что противник рассматривал монастырский комплекс исключительно как военный объект.
Ранее стало известно о полном освобождении ВС РФ территории Курской области. Президенту России Владимиру Путину было доложено, что оставшиеся группы ВСУ под Курском скоро будут уничтожены.