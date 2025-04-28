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Вячеслав Фетисов предложил КХЛ со следующего сезона вернуться к русскому языку

Трижды выигрывавший Кубок Стэнли, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил с инициативой вернуть в КХЛ использование русской графики для написания фамилий игроков, начиная со следующего сезона. Своё предложение он озвучил во время марафона «Знание. Первые», проходившего в Москве.

Источник: Life.ru

Вячеслав Фетисов предложил КХЛ со следующего сезона вернуться к русскому языку. Видео © Life.ru.

«Давайте попросим Континентальную хоккейную лигу со следующего сезона писать фамилии игроков русскими буквами. Я думаю, что они нас услышат. Ну и надо ответить официально», — сказал Фетисов.

Ранее Life.ru сообщал, что идею организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ предложил президент России Владимир Путин. Его американский коллега поддержал такую мирную борьбу. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в комментарии Life.ru отметил, что хоккей играет большую роль и должен оставаться вне рамок политики.