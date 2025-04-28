Вячеслав Фетисов предложил КХЛ со следующего сезона вернуться к русскому языку

Трижды выигрывавший Кубок Стэнли, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил с инициативой вернуть в КХЛ использование русской графики для написания фамилий игроков, начиная со следующего сезона. Своё предложение он озвучил во время марафона «Знание. Первые», проходившего в Москве.