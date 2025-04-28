Вячеслав Фетисов предложил КХЛ со следующего сезона вернуться к русскому языку. Видео © Life.ru.
«Давайте попросим Континентальную хоккейную лигу со следующего сезона писать фамилии игроков русскими буквами. Я думаю, что они нас услышат. Ну и надо ответить официально», — сказал Фетисов.
Ранее Life.ru сообщал, что идею организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ предложил президент России Владимир Путин. Его американский коллега поддержал такую мирную борьбу. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в комментарии Life.ru отметил, что хоккей играет большую роль и должен оставаться вне рамок политики.