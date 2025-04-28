Врач Звонков назвал смертельно опасным тренд о «100 тыс. шагов в день»

Популярный в соцсетях тренд о необходимости проходить 100 тысяч шагов ежедневно для поддержания здоровья не имеет научного обоснования и представляет опасность для жизни. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru, комментируя случай московской блогерши, попавшей в больницу после попытки преодолеть эту дистанцию.
«100 тысяч шагов — это марафонская дистанция, которую за 12 часов пробежал древний грек и умер», — сказал Звонков.
Даже 50 тысяч шагов (около 30 км) врач назвал экстремальной нагрузкой, сравнимой с армейским марш-броском для подготовленных мужчин.
Звонков подчеркнул, что норма для взрослого человека составляет 10−15 тысяч шагов в день, включая бытовую активность — прогулки, походы в магазин или на работу. Медик призвал дозировать нагрузки, постепенно увеличивая их в течение недели, вместо стремления к мгновенным результатам.
«100 тысяч — это глупость и это смертельно опасно», — подытожил специалист.
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