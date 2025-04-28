Врач Звонков назвал смертельно опасным тренд о «100 тыс. шагов в день»

Популярный в соцсетях тренд о необходимости проходить 100 тысяч шагов ежедневно для поддержания здоровья не имеет научного обоснования и представляет опасность для жизни. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru, комментируя случай московской блогерши, попавшей в больницу после попытки преодолеть эту дистанцию.