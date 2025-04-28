Теорию квантовой электродинамики впервые проверили максимально точно

По словам исследователей, результаты этих опытов полностью совпали с теоретическими выкладками, однако при этом разброс полученных значений оказался в десять раз ниже, чем при расчетах при помощи квантовой электродинамики. В будущем столь высокая точность замеров позволит провести еще более строгие проверки этой теории, используя другие тяжелые атомы, в том числе изотопы тория или протоактиния, подытожили иссоледователи.