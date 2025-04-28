Теорию квантовой электродинамики впервые проверили максимально точно

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Европейские и американские физики впервые максимально точно проверили теорию квантовой электродинамики, для чего ученые проследили за взаимодействиями ядер нестабильного висмута-208, электронов и частиц света. Об этом сообщила пресс-служба Технического университета Дармштадта (TU Darmstadt).
«Ученые измерили характер взаимодействий электронов с магнитными полями стабильного висмута-209 и нестабильного висмута-208 для проверки предсказаний теории квантовой электродинамики. Полученные экспериментальные значения совпали с результатами расчетов, однако при этом они оказались примерно на порядок более точными, чем теоретические выкладки», — говорится в сообщении.
Эти результаты получила группа американских и европейских физиков под руководством профессора TU Darmstadt Вилфрида Нертерхойзера при поисках возможных следов существования «новой физики» за пределами Стандартной модели. Одной из самых первых и известных аномалий такого рода стал необычный характер «намагниченности» мюона, тяжелого собрата электрона. Предположительно, эти частицы взаимодействуют с магнитными полями не так, как на это указывают теоретические расчеты, построенные на базе замеров магнитных характеристик электронов.
Открытие подобных аномалий заставляет многих физиков сомневаться в том, что теория квантовой электродинамики, описывающая данные взаимодействия частиц, корректно работает для экстремально мощных магнитных полей, аналоги которых существуют в окрестностях сверхтяжелых частиц или объектов астрофизической природы. Для получения подобных сведений исследователи из ЦЕРН и других ведущих научных организаций проводят опыты с различными ускорителями частиц и реакторами, способными производить подобные ядра.
Нертерхойзер уже несколько лет изучает магнитные взаимодействия между электронами и ядрами атомов висмута, у которых отсутствуют остальные 82 электрона. Их отсутствие порождает мощнейшие магнитные поля, сопоставимые по напряженности с полем нейтронной звезды, что позволяет использовать подобные «одноэлектронные» атомы для проверки предсказаний теории квантовой электродинамики в экстремальных условиях.
В прошлом проведению подобных замеров мешало то, что у ученых пока отсутствуют точные данные по внутреннему устройству ядер висмута и других тяжелых атомов. Европейские и американские физики выяснили, что эту проблему можно обойти, если замерить магнитные взаимодействия электронов и двух очень похожих, но разных атомов висмута — стабильного висмута-209 и радиоактивного висмута-208, в чьих ядрах отсутствует один нейтрон.
Руководствуясь этой идеей, физики модифицировали ускорительный комплекс ESR в Дармштадте таким образом, что позволял ученым получать относительно большие количества атомов висмута-208 и отслеживать то, как они взаимодействуют с частицами света и электронами. Эти замеры помогли ученым с рекордно высокой точностью измерить то, как магнитное поле атомов влияет на структуру их электронных оболочек, и сравнить эти результаты с предсказаниями теории.
По словам исследователей, результаты этих опытов полностью совпали с теоретическими выкладками, однако при этом разброс полученных значений оказался в десять раз ниже, чем при расчетах при помощи квантовой электродинамики. В будущем столь высокая точность замеров позволит провести еще более строгие проверки этой теории, используя другие тяжелые атомы, в том числе изотопы тория или протоактиния, подытожили иссоледователи.