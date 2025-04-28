Reuters: В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне блэкаута

Отмечается, что электроэнергия внезапно пропала в Испании, Франции, Португалии и Андорре. При этом, в результате возникших в стране перебоев в энергосети, в Испании произошло нарушение транспортного сообщения, неполадки в работе связи и мобильного интернета. В Испании даже остановили АЭС из-за отключения электричества.