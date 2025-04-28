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Reuters: В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне блэкаута

МВД Испании объявило чрезвычайное положение из-за масштабного отключения света в стране 28 апреля.

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне блэкаута, вызванного масштабным отключением света в Западной Европе в понедельник, 28 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Режим ЧП будет действовать в регионах, которые обратятся за помощью. Сейчас это Мадрид, Андалусия и Эстремадура.

Отмечается, что электроэнергия внезапно пропала в Испании, Франции, Португалии и Андорре. При этом, в результате возникших в стране перебоев в энергосети, в Испании произошло нарушение транспортного сообщения, неполадки в работе связи и мобильного интернета. В Испании даже остановили АЭС из-за отключения электричества.

Напомним, в Испании из-за массового отключения электроэнергии власти созвали срочное заседание совета нацбезопасности, чтобы обсудить причины блэкаута и пути его решения. При этом власти не исключают, что причиной масштабных сбоев могла стать кибератака.