Reuters: В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне блэкаута, вызванного масштабным отключением света в Западной Европе в понедельник, 28 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.
Режим ЧП будет действовать в регионах, которые обратятся за помощью. Сейчас это Мадрид, Андалусия и Эстремадура.
Отмечается, что электроэнергия внезапно пропала в Испании, Франции, Португалии и Андорре. При этом, в результате возникших в стране перебоев в энергосети, в Испании произошло нарушение транспортного сообщения, неполадки в работе связи и мобильного интернета. В Испании даже остановили АЭС из-за отключения электричества.
Напомним, в Испании из-за массового отключения электроэнергии власти созвали срочное заседание совета нацбезопасности, чтобы обсудить причины блэкаута и пути его решения. При этом власти не исключают, что причиной масштабных сбоев могла стать кибератака.