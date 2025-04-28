Врач Сухорукова советует брать для шашлыка мясо кролика вместо свинины

Для маринада лучше использовать натуральные компоненты — лимонный сок, мед, горчицу или кефир. Они не только придают мясу сочность, но и смягчают его. Сухорукова предупредила, что жарка до хрустящей корочки приводит к образованию канцерогенов, повышающих риск онкологических заболеваний.