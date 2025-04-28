Врач Сухорукова советует брать для шашлыка мясо кролика вместо свинины

Приготовление шашлыка требует внимательного подхода к выбору мяса и маринада, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом заявила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт рекомендует отдавать предпочтение мясу кролика или индейки — эти сорта содержат меньше жира, богаты белком и легче усваиваются. Свинина, баранина и говядина, напротив, отличаются жесткостью из-за соединительных тканей и менее сбалансированным составом аминокислот. Особенно важно это учитывать людям с нарушениями метаболизма.
Для маринада лучше использовать натуральные компоненты — лимонный сок, мед, горчицу или кефир. Они не только придают мясу сочность, но и смягчают его. Сухорукова предупредила, что жарка до хрустящей корочки приводит к образованию канцерогенов, повышающих риск онкологических заболеваний.
Оптимальная порция шашлыка за один прием пищи — 200−300 граммов. Превышение этой нормы может вызвать тяжесть, вздутие и тошноту, особенно у людей с хроническими болезнями ЖКТ. Молодые мужчины с высокой физической активностью переносят блюдо легче, однако злоупотреблять не стоит.
Врач также посоветовала дополнять трапезу овощами, фруктами и зеленью. Петрушка, шпинат и базилик богаты витаминами C, A, железом и магнием, укрепляющими иммунитет и поддерживающими сердечно-сосудистую систему. Кинза способствует выведению токсинов, а тимьян облегчает симптомы простуды. Однако при беременности или индивидуальной непереносимости от зелени лучше отказаться.
Ранее нутрициолог Татьяна Цигальницкая заявила, что следует внимательно подбирать гарнир к шашлыку.