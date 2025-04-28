Умер выпускавший книги Акунина издатель Игорь Захаров

Ранее ушёл из жизни Алексей Крыченков, прославленный артист России, чьё имя неразрывно связано с Театром Российской Армии. Более шести десятилетий он отдал служению Мельпомене, а его талант был запечатлен в более чем семидесяти кинолентах. Зрители помнят его по ролям в культовых фильмах, таких как «Девчата» и «Хождение по мукам», а также в популярных телепроектах, включая «Следствие ведут ЗнаТоКи» и юмористические киножурналы «Фитиль» и «Ералаш». Крыченкову было 83 года.