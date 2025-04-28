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Умер выпускавший книги Акунина издатель Игорь Захаров

В мире культуры и искусства произошла утрата. Скончался Игорь Захаров, издатель, основавший издательство «Захаров» и давший старт карьере Бориса Акунина. Как отметили в издательстве, несмотря на отход от дел, он продолжал с иронией следить за жизнью компании.

Источник: Life.ru

«Затасканное выражение “нет слов” точнее всего передает наше нынешнее состояние. Поэтому пока без комментариев. R.I.P.», — говорится в сообщении издательства.

Ранее ушёл из жизни Алексей Крыченков, прославленный артист России, чьё имя неразрывно связано с Театром Российской Армии. Более шести десятилетий он отдал служению Мельпомене, а его талант был запечатлен в более чем семидесяти кинолентах. Зрители помнят его по ролям в культовых фильмах, таких как «Девчата» и «Хождение по мукам», а также в популярных телепроектах, включая «Следствие ведут ЗнаТоКи» и юмористические киножурналы «Фитиль» и «Ералаш». Крыченкову было 83 года.