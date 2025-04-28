Александр Беглов сообщил Владимиру Путину о выплатах ко Дню Победы для ветеранов, блокадников и тружеников тыла Петербурга

Более 204 тысяч петербуржцев получат городские выплаты к 80-летию Победы. Средства будут перечислены участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, узникам концлагерей и детям войны. Об этом глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Президент России и губернатор обсудили подготовку Северной столицы к юбилейным торжествам.
Александр Беглов рассказал, что накануне Дня Победы всем ветеранам Петербурга вручили юбилейные медали.
«Все 47 тысяч 160 ветеранов награждены юбилейной медалью “80 лет Победы”, полностью это выполнено. Они довольны, просили сказать слова благодарности», — передал главе государства Александр Беглов.
Он также уточнил, что муниципальные советы Петербурга приняли решение присвоить фронтовикам статус почетного жителя муниципального образования. Это звание получат 1077 человек.
«Кроме того, 30 апреля все ветераны и труженики тыла, узники концлагерей и дети войны получат городские региональные выплаты — это более 204 тысяч человек. Ваше поручение выполнено, и до 30-го числа абсолютно все уже получат соответствующие средства», — Чтобы получить выплаты, пожилым людям не нужно было обращаться в социальные учреждения или ветеранские организации. Средства автоматически перечисляются на их счета.
Ко Дню Победы около 47 тысяч ветеранов, проживающих в Петербурге, получили выплату в 15 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей перечислили вдовам и вдовцам погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также жителям Петербурга, родившимся до 3 сентября 1945 года. Из федерального бюджета ветераны к празднику также получили выплату в 80 тысяч рублей. Федеральная выплата для тружеников тыла составила 55 тысяч рублей.
К юбилею Победы в Петербурге запланировано более 300 праздничных мероприятий. В подготовке юбилейной программы принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и блокадники. Основные торжества пройдут с 6 по 9 мая, в том числе возложение цветов и венков на Пискаревском кладбище и других мемориалах. Накануне Дня Победы в городе на Неве привели в порядок 2400 воинских захоронений и мемориальных комплексов, в том числе памятник одному из маршалов Победы Леониду Говорову.
«По вашему поручению мы практически завершаем реконструкцию нашего памятника “Журавли”. Там похоронено 50 тысяч наших воинов», — рассказал Александр Беглов Владимиру Путину.
Невский мемориал «Журавли» станет главной площадкой проведения всероссийского проекта «Храним огонь Победы». 6 мая по всей России одновременно зажгут 130 Вечных огней, в том числе один из них — на мемориале «Журавли».
«Мы проводим большие выставки, театральные фестивали, соответствующие уроки в школах, бесплатные кинопоказы, привлекаем режиссеров-фронтовиков. 6 мая в Петербурге состоится XXX съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда. Он проходит у нас постоянно, приедут гости практически со всего мира», — сообщил глава Петербурга.
На Дворцовой площади 9 мая с утра начнется торжественный парад. Затем колонна исторической военной техники проедет по Невскому проспекту от Эрмитажа до площади Восстания и обратно. В параде ретро-автомобилей примут участие ветераны Великой Отечественной войны и герои СВО. В полдень прозвучит памятный выстрел из орудия Петропавловской крепости. В 16 часов на Дворцовой площади откроется грандиозный концерт в честь 80-летия Победы, а вечером над Невой прогремит юбилейный салют.
Принято решение провести в этом году акцию «Бессмертный полк» на Невском проспекте.
Тысячи петербуржцев пройдут по главной улице города с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Александр Беглов также сообщил президенту, что 7 мая на Дворцовой площади традиционно состоится бал Победы. В нем примут участие 500 пар танцоров.