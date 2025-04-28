Александр Беглов сообщил Владимиру Путину о выплатах ко Дню Победы для ветеранов, блокадников и тружеников тыла Петербурга

«Кроме того, 30 апреля все ветераны и труженики тыла, узники концлагерей и дети войны получат городские региональные выплаты — это более 204 тысяч человек. Ваше поручение выполнено, и до 30-го числа абсолютно все уже получат соответствующие средства», — Чтобы получить выплаты, пожилым людям не нужно было обращаться в социальные учреждения или ветеранские организации. Средства автоматически перечисляются на их счета.