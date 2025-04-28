Глава Петербурга Беглов рассказал Путину о помощи участникам СВО: «Денег на это не жалеем»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, как город заботится об участниках специальной военной операции. Особое внимание оказывается лечению и реабилитации ветеранов СВО. Город постоянно вводит новые меры помощи для военнослужащих и членов их семей.
«Мы выделили городские койки и договорились, чтобы бойцов не просто лечили от ран, но и от всех сопутствующих болезней. Выделяем соответствующие средства, на это денег не жалеем», — сообщил Александр Беглов.
Реабилитацией военнослужащих занимаются 17 медицинских организаций города. Из них 4 стационара используют в лечении мультидисциплинарный подход, еще 3 стационара оказывают специализированную паллиативную помощь одиноким участникам СВО.
В городских поликлиниках и психоневрологических диспансерах открыли кабинеты помощи для участников спецоперации. Психологическая поддержка оказывается не только бойцам, но и их близким.
«Мы практически в каждом районе при каждой поликлинике создали соответствующие кабинеты. Отклик положительный, люди приходят иногда и чтобы поделиться своей радостью», — отметил губернатор.
В поликлиниках диспансеризация ветеранов СВО проводится в приоритетном порядке — без очереди. Кроме того, для удобства военнослужащих организовали специализированные дни. Профилактические осмотры уже прошли более 70% бойцов. По итогам диспансеризации пациентов с хроническими заболеваниями медики взяли под наблюдение.
Еще одна льгота для участников СВО, введенная в Петербурге — бесплатное зубопротезирование. Ее уже внесли в Социальный кодекс города и собираются включить в Территориальную программу госгарантий.
На постоянной связи с семьями участников спецоперации находится служба социальных участковых. Она помогает военнослужащим решать любые вопросы — от бытовых и медицинских до юридической помощи и оформления необходимых документов. За каждым социальным участковым закреплено 10−12 семей.
В августе прошлого года в Петербурге открылся крупнейший в России центр адаптивной физкультуры и спорта. Ветераны СВО тренируются в нем бесплатно. В здании оборудованы залы для занятий игровыми видами спорта, тяжелой атлетикой, общей физической подготовкой. Специально для реабилитации участников СВО здесь создали уникальный плавательный бассейн, оснащенный подъемным дном. Такая конструкция позволяет заниматься в воде людям с любыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Планируется, что рядом с центром адаптивной физической культуры на Яхтенной улице будет создан спортивный комплекс для занятий танцами на колясках.