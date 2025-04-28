Глава Петербурга Беглов рассказал Путину о помощи участникам СВО: «Денег на это не жалеем»

В августе прошлого года в Петербурге открылся крупнейший в России центр адаптивной физкультуры и спорта. Ветераны СВО тренируются в нем бесплатно. В здании оборудованы залы для занятий игровыми видами спорта, тяжелой атлетикой, общей физической подготовкой. Специально для реабилитации участников СВО здесь создали уникальный плавательный бассейн, оснащенный подъемным дном. Такая конструкция позволяет заниматься в воде людям с любыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Планируется, что рядом с центром адаптивной физической культуры на Яхтенной улице будет создан спортивный комплекс для занятий танцами на колясках.