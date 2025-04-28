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Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире Первого канала рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% — различные стимулирующие выплаты.

«Новая система оплаты труда: когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты», — сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. С 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.