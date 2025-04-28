В Испании эвакуируют тысячи застрявших в поездах из-за блэкаута человек

В Испании национальная компания железных дорог Renfe намерена за день эвакуировать порядка 30−35 тысяч человек из поездов, которые застряли на путях из-за блэкаута, сообщает газета Pais.
Уточняется, что во время масштабного отключения электричества на территории страны курсировало 116 поездов со средней вместимостью порядка 300 пассажиров.
По словам испанского министра транспорта Оскара Пуэнте, приоритет железнодорожников в настоящий момент заключается в спасении застрявших пассажиров.
Напомним, в Испании и Португалии 28 апреля произошли масштабные отключения электричества и связи. Без света остались крупные города, среди которых Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял, что причиной масштабного отключения электричества могло стать внешнее воздействие на энергосистему.
Ранее сообщалось, что в Испании после блэкаута начали массово скупать свечи, воду и хлеб.