В Волгограде прошла акция «Свет Великой Победы»

Видеоинсталляция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента «Родина-мать зовет!». На стене с барельефами идут кадры военной хроники, демонстрируются фотографии героев войны. Скульптура «Родина-мать зовёт!» переливается разными цветами — от красного до золотого.