В Волгограде прошла акция «Свет Великой Победы»

ВОЛГОГРАД, 28 апр — РИА Новости. Акция «Свет Великой Победы» прошла на Мамаевом кургане в Волгограде, ее зрителями стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также участники международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», передает корреспондент РИА Новости.
Акция «Свет Великой Победы» в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию — при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!».
Видеоинсталляция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Изображение проецируется от подпорной стены до монумента «Родина-мать зовет!». На стене с барельефами идут кадры военной хроники, демонстрируются фотографии героев войны. Скульптура «Родина-мать зовёт!» переливается разными цветами — от красного до золотого.
Зрителями акции стали участники международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе акции зрители почтили память павших минутой молчания, завершилась акция фейерверком.