Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью изданию Paris Match, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие дни.
«Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — ответил глава Франции на вопрос, действительно ли, по его мнению, сейчас прекращение огня между Украиной и Россией близко как никогда.
По его мнению, ближайшие две недели станут ключевым в попытках достичь прекращения огня и усиления давления.
Макрон полагает, что он якобы убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить Москву принять это прекращение огня.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что пытаться давить на Россию попросту бесполезно. Страна все равно продолжит бороться. Поэтому недружественным к России странам пора осознать, насколько бессмысленны попытки оказывать давление.
Ранее стало известно, что российский лидер объявил новое перемирие в украинском конфликте, а именно в очень значимые для страны даты — по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.