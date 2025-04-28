Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие десять дней

«Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — ответил глава Франции на вопрос, действительно ли, по его мнению, сейчас прекращение огня между Украиной и Россией близко как никогда.