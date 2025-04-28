Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Сталинграда

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память защитников Сталинграда. В ходе церемонии на Мамаевом кургане — одном из главных мемориалов павшим в годы Великой Отечественной войны защитникам — делегация возложила цветы и венок к Вечному огню в знак почтения и уважения к подвигу солдат и офицеров Красной Армии», — говорится в Telegram-канале Госдумы.