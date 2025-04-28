Заслуженный учитель России назвал условие, при котором сокращение уроков будет работать

Заслуженный учитель РФ поддержал инициативу Минпросвещения, так как она направлена на снижение нагрузки с педагогов. Однако он отметил, что для ее успешной реализации необходимо вносить изменения в систему образования. По его словам, следует отказаться от директивного подхода к соблюдению сроков, приоритету коммерческого успеха учебных заведений, излишней бюрократии. Кроме того, Снегуров предлагает сделать ЕГЭ одним из возможных вариантов итоговой аттестации школьников, а не единственным обязательным способом.