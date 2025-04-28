Зеленский фактически отверг предложение РФ о перемирии на дни 80-летия Победы

Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в зоне вооруженного конфликта на Украине в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь», — заявил Зеленский в своем обращении.
Зеленский также выразил мнение, что огонь в зоне спецоперации должен быть прекращен не на несколько дней в период празднования 80-летия Победы, а по меньшей мере на 30 дней.
Напомним, что Владимир Путин объявил перемирие в зоне спецоперации на Украине с полуночи 8 мая и до нуля часов 11 мая. При этом Москва выразила надежду, что Киев примет предложенную инициативу.