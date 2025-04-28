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Карпин одной фразой ответил на вопрос о работе с иностранной сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оставил открытым вопрос о возможном трудоустройстве в иностранной национальной команде. В интервью Metaratings он заявил, что ранее не задумывался о таком варианте развития карьеры.

Источник: Life.ru

Однако Карпин подчеркнул, что готов рассмотреть конкретные предложения, если таковые поступят. Действующий контракт тренера со сборной России рассчитан до 2028 года.

«Если предложат, тогда подумаю», — подчеркнул Карпин.

Между тем, Карпин заявил, что сборная России не прочь сыграть товарищеский матч с командой США. Последняя товарищеская встреча между странами на футбольном поле состоялась в 2012 году. Тогда команды встретились в Краснодаре и не смогли определить сильнейшего, завершив игру со счётом 2:2.