Карпин одной фразой ответил на вопрос о работе с иностранной сборной

Однако Карпин подчеркнул, что готов рассмотреть конкретные предложения, если таковые поступят. Действующий контракт тренера со сборной России рассчитан до 2028 года.
«Если предложат, тогда подумаю», — подчеркнул Карпин.
Между тем, Карпин заявил, что сборная России не прочь сыграть товарищеский матч с командой США. Последняя товарищеская встреча между странами на футбольном поле состоялась в 2012 году. Тогда команды встретились в Краснодаре и не смогли определить сильнейшего, завершив игру со счётом 2:2.