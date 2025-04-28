Карпин одной фразой ответил на вопрос о работе с иностранной сборной

Между тем, Карпин заявил, что сборная России не прочь сыграть товарищеский матч с командой США. Последняя товарищеская встреча между странами на футбольном поле состоялась в 2012 году. Тогда команды встретились в Краснодаре и не смогли определить сильнейшего, завершив игру со счётом 2:2.