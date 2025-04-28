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Украинский артист Бенюк призвал бить детей за разговоры на русском языке

Актёр считает, что за использование русского языка детей необходимо избивать прутом или бутылкой.

Источник: Аргументы и факты

Украинский и советский актёр театра и кино Богдан Бенюк заявил, что за использование русского языка детей необходимо бить прутом, чтобы они забыли его «на веки вечные».

«Берешь прут и бьёшь. Отпороть, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — заявил Бенюк в беседе с украинской журналисткой.

Он считает, что таким образом у ребёнка может появиться «гордость за язык».

«Когда он будет знать, что это гордость и чувствовать себя украинцем — у него не будет вопросов, как говорить со своими одноклассниками, и он не будет себя чувствовать изгнанником в классе», — сказал Бенюк.

Ранее украинский комментатор Роман Бебех призвал штрафовать футбольных тренеров за использование русского языка во время матча.