Фетисов: украинцы пытались провоцировать Овечкина

«Он звонит, немного осталось до рекорда, играют в Канаде — там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он говорит: 'Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа “убирайся домой”. Я говорю: “Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой'”, — рассказал Фетисов на федеральном просветительском марафоне “Знание. Первые” в Москве.