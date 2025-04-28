Эксперт Котков: КНР не будет атаковать Тайвань при угрозе вмешательства США

Китай может попытаться захватить Тайвань военным путем, но сделает это только в том случае, если Соединенные Штаты не смогут вмешаться в этот конфликт. Об этом сообщил в комментарии «Ленте.ру» востоковед Кирилл Котков.
Китайская сторона также может предпринять попытку захвата острова, если сателлиты США не смогут оказать поддержку Тайваню, отметил эксперт. В связи с этим Пекин должен дождаться нужного момента для атаки. Власти КНР понимают, что Соединенные Штаты «не отдадут» им остров. Кроме того, на данный момент уже исчерпаны все попытки присоединить его мирным путем.
По словам Коткова, Вашингтон мог бы сдать Тайвань в обмен на большие уступки со стороны Китая. Однако такой сценарий вряд ли возможен. Сейчас американская сторона не готова к военному противостоянию с КНР, уверен эксперт.
Ранее сообщалось, что США изучают возможность передачи ВМС Тайваня беспилотников JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на средней и дальней дистанции и поддержки разработки разведывательного беспилотника нового поколения.