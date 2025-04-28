Эксперт Котков: КНР не будет атаковать Тайвань при угрозе вмешательства США

Китайская сторона также может предпринять попытку захвата острова, если сателлиты США не смогут оказать поддержку Тайваню, отметил эксперт. В связи с этим Пекин должен дождаться нужного момента для атаки. Власти КНР понимают, что Соединенные Штаты «не отдадут» им остров. Кроме того, на данный момент уже исчерпаны все попытки присоединить его мирным путем.