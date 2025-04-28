Матч Лиги Чемпионов рискует не состояться из-за блэкаута в Европе

«Испанские аэропорты сильно пострадали от отключений, и в настоящее время ожидаются задержки на несколько часов», — пишет El Desmarque de Cuatro. По данным аналитической фирмы Cirium, только в испанских аэропортах ожидается 3005 вылетов и столько же прибытий, причем значительная часть рейсов может быть задержана или отменена, что может напрямую повлиять на поездку «Интера» в Барселону. El Desmarque de Cuatro также указывает: если проблема с электроснабжением сохранится, миланский клуб может не добраться до места проведения матча вовремя.