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Матч Лиги Чемпионов рискует не состояться из-за блэкаута в Европе

Матч Лиги чемпионов между Барселоной и миланским Интером , запланированный на ближайшую среду, может быть отложен из-за масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом сообщает испанское издание El Desmarque de Cuatro.

Матч «Барселона» — «Интер» должен пройти 30 апреля.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и миланским «Интером», запланированный на ближайшую среду, может быть отложен из-за масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом сообщает испанское издание El Desmarque de Cuatro.

«Испанские аэропорты сильно пострадали от отключений, и в настоящее время ожидаются задержки на несколько часов», — пишет El Desmarque de Cuatro. По данным аналитической фирмы Cirium, только в испанских аэропортах ожидается 3005 вылетов и столько же прибытий, причем значительная часть рейсов может быть задержана или отменена, что может напрямую повлиять на поездку «Интера» в Барселону. El Desmarque de Cuatro также указывает: если проблема с электроснабжением сохранится, миланский клуб может не добраться до места проведения матча вовремя.

Ранее масштабные отключения электроэнергии затронули Испанию, Португалию и часть Франции: были парализованы метро, аэропорты и системы связи, а миллионы людей остались без базовых услуг. По данным СМИ, причиной стал коллапс энергосистемы из-за рекордного потребления, и на восстановление электроснабжения в Испании может потребоваться до 10 часов.