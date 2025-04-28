Биолог Карань рассказала, можно ли доверять обработке парков от клещей

Не все парки проходят обработку от клещей из-за присутствия редких видов животных и насекомых, занесенных в Красную книгу. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» сообщила биолог и эпидемиолог Людмила Карань.
По ее словам, в таких зонах борьба с кровососущими осложняется необходимостью сохранения биоразнообразия, что повышает риск встречи с паразитами.
Эксперт уточнила, что даже обработанные парки не гарантируют полной защиты. Препараты, используемые для дезинсекции, действуют только на поверхности. Она отметила, что если клещ находится глубоко в почве или подстилке, он может выжить.
После каждой обработки специалисты проверяют территорию. При обнаружении вредителей процедуру повторяют.
Биолог рекомендовала посетителям парков не полагаться исключительно на дезинсекцию. Для снижения риска укусов стоит носить светлую одежду, облегчающую обнаружение клещей, избегать лежания на траве и регулярно осматривать себя.
Ранее сообщалось, что свыше 15 тыс. человек в России с начала сезона обратились к медикам за помощью из-за укусов клещей.