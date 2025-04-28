Фетисов рассказал, как украинцы провоцировали Овечкина в Канаде

Украинские активисты пытались провоцировать российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина перед одним из матчей НХЛ в Канаде, рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин перед матчем позвонил Фетисову и сообщил о провокации.
«Приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, “убирайся домой”», — процитировал Овечкина Фетисов, выступая на марафоне «Знание. Первые» в Москве.
В ответ на это Фетисов посоветовал Овечкину перетерпеть провокацию и не поддаваться на нее.
Ранее сообщалось, что Овечкин смог обойти американца Джо Павелски по числу заброшенных шайб в Кубке Стэнли.