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Кандидат в президенты Польши Мацяк признался, что восхищается Владимиром Путиным

Мачей Мацяк рассказал, что считает Владимира Путина очень хорошим политиком.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк рассказал, что восхищается главой Российской Федерации Владимиром Путиным и считает его очень хорошим политическим деятелем.

«Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос другого кандидата на пост президента Марека Якубяка.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший аналитик ЦРУ Соединенных Штатов Ларри Джонсон восхитился выдержкой президента России Владимира Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп также назвал российского лидера очень твердым и сильным человеком.