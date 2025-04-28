Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк рассказал, что восхищается главой Российской Федерации Владимиром Путиным и считает его очень хорошим политическим деятелем.
«Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос другого кандидата на пост президента Марека Якубяка.
Ранее KP.RU сообщал, что бывший аналитик ЦРУ Соединенных Штатов Ларри Джонсон восхитился выдержкой президента России Владимира Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп также назвал российского лидера очень твердым и сильным человеком.