Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Кабмин РФ поддержал при условии доработки законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ранее внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в документе.