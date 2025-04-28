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Правительство поддержало проект о госрегулировании приема в вузы

Кабмин поддержал проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Кабмин РФ поддержал при условии доработки законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.

Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ранее внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в документе.