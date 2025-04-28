Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков

Как уточняется, в 1965—1967 годах Крыченков проходил службу в команде актёров-военнослужащих, после чего был приглашен в труппу театра. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Принимал участие в военно-шефской работе, выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота. Был награжден орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».