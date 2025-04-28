Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков

«С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Фёдорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в 1965—1967 годах Крыченков проходил службу в команде актёров-военнослужащих, после чего был приглашен в труппу театра. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Принимал участие в военно-шефской работе, выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота. Был награжден орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».
«Алексей Федорович был не просто талантливый артист, истово преданный своему делу, но и человек, знавший общественное значение искусства — многие годы. В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким!» — добавляется в сообщении.