Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом

Ранее Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что это была инициатива президента России Владимира Путина.