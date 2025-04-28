Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Перемирие на День Победы — это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа.
Ранее Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что это была инициатива президента России Владимира Путина.
«Сегодняшнее перемирие — это очень важный шаг, отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь, которые работали в тылу, которые воевали, делали все для фронта и Победы», — сказал Чепа РИА Новости.
Депутат отметил, что в РФ всегда будут помнить и чтить главный праздник Победы. −0-