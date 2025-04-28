52% россиян будут готовить шашлык из свинины во время майских праздников

Абсолютным лидером оказался шашлык из свинины — его предпочитают 52% респондентов. На втором месте курица, за которую проголосовал каждый пятый участник опроса. Баранину выбрали 9% россиян, причем большинство из них — мужчины. Овощной и рыбный варианты, разделившие четвертую и пятую позиции, в 90% случаев поддержали женщины.