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52% россиян будут готовить шашлык из свинины во время майских праздников

Куриное мясо заняло второе место по популярности.

Источник: Аргументы и факты

Свинина стала самым популярным выбором россиян для приготовления шашлыка в майские праздники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты проведенного исследования.

В него были опрошены 4900 жителей 200 городов страны в период с 21 по 24 апреля.

Абсолютным лидером оказался шашлык из свинины — его предпочитают 52% респондентов. На втором месте курица, за которую проголосовал каждый пятый участник опроса. Баранину выбрали 9% россиян, причем большинство из них — мужчины. Овощной и рыбный варианты, разделившие четвертую и пятую позиции, в 90% случаев поддержали женщины.

Традицию готовить шашлык в майские праздники соблюдают 78% опрошенных. Еще 8% затруднились с ответом, а 14% отказались от идеи. Лишь 3% готовы съесть любой вид блюда, а 4% отдали предпочтение телятине или люля-кебабу.

Эксперты отметили, что майские выходные для большинства россиян остаются неразрывно связанными с мангалом и семейными пикниками. При этом гендерные предпочтения в выборе мяса сохраняют ярко выраженный характер.

Ранее врач Людмила Сухорукова заявила, что приготовление шашлыка требует внимательного подхода к выбору мяса и маринада, чтобы избежать проблем со здоровьем.