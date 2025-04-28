52% россиян будут готовить шашлык из свинины во время майских праздников

Свинина стала самым популярным выбором россиян для приготовления шашлыка в майские праздники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты проведенного исследования.
В него были опрошены 4900 жителей 200 городов страны в период с 21 по 24 апреля.
Абсолютным лидером оказался шашлык из свинины — его предпочитают 52% респондентов. На втором месте курица, за которую проголосовал каждый пятый участник опроса. Баранину выбрали 9% россиян, причем большинство из них — мужчины. Овощной и рыбный варианты, разделившие четвертую и пятую позиции, в 90% случаев поддержали женщины.
Традицию готовить шашлык в майские праздники соблюдают 78% опрошенных. Еще 8% затруднились с ответом, а 14% отказались от идеи. Лишь 3% готовы съесть любой вид блюда, а 4% отдали предпочтение телятине или люля-кебабу.
Эксперты отметили, что майские выходные для большинства россиян остаются неразрывно связанными с мангалом и семейными пикниками. При этом гендерные предпочтения в выборе мяса сохраняют ярко выраженный характер.
Ранее врач Людмила Сухорукова заявила, что приготовление шашлыка требует внимательного подхода к выбору мяса и маринада, чтобы избежать проблем со здоровьем.